Com mudança no ataque, Bahia está pronto para decisão contra o Guarani 

Depois de praticamente uma semana inteira de trabalho, o Bahia está pronto para a decisão contra o Guarani, nesta sexta-feira (28), às 19h, na Fonte Nova, pela 37ª rodada da Série B. O duelo vale o acesso do Esquadrão à primeira divisão. O time que começa a partida terá pelo menos uma mudança.

Nesta quinta-feira (27), o técnico Eduardo Barroca comandou a última atividade antes da partida contra o Bugre. O treinador não conta com o meia Daniel, suspenso pelo terceiro cartão amarelo. Sem o camisa 10, o atacante Matheus Davó será a novidade na equipe titular.

Durante a semana, Barroca fez testes no time. Ricardo Goulart foi recuado para o meio-campo e terá a função de municiar os homens de frente. O ataque foi formado pelo trio Caio Vidal, Davó e Vitor Jacaré. A entrada de Davó na equipe era esperada. O atacante é o artilheiro do tricolor na Série B, com nove gols. Ele deixou boa impressão contra o Vila Nova quando saiu do banco e anotou o tento do empate.

Nas laterais, André e Matheus Bahia tinham a expectativa de começarem jogando, mas a tendência é a de que Marcinho e Luiz Henrique sejam mantidos na equipe. Uma provável escalação do Esquadrão tem:

Mateus Claus, Marcinho, Ignácio, Luiz Otávio e Luiz Henrique; Patrick, Mugni e Ricardo Goulart; Caio Vidal, Matheus Davó e Vitor Jacaré.

Em caso de empate com o Guarani, o Bahia terá que torcer para que o Sport não vença o Operário na Ilha do Retiro e o Ituano empate com o Londrina, fora de casa. Nesta configuração, o Esquadrão ficará com 59 pontos e não será mais alcançado.

O acesso na sexta-feira pode acontecer até mesmo com uma derrota em casa, desde que ocorra um empate entre Londrina e Ituano, que o Sport não ganhe do Operário e que o Sampaio Corrêa não vença o Vasco, 3º colocado e a uma vitória do acesso. O confronto entre Vasco e Sampaio será nesta quinta-feira, no Rio de Janeiro.