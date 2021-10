Com mudança no meio-campo, Bahia está pronto para pegar Athletico

Depois de apenas dois treinos sob o comando de Guto Ferreira, o Bahia está pronto para enfrentar o Athletico-PR, neste sábado (9), às 19h, na Arena da Baixada, em Curitiba, pela 25ª rodada do Brasileirão.

Na manhã desta sexta-feira (8), o elenco do Bahia fez o último treino antes da partida. No CT do Coritiba, os jogadores iniciaram o dia assistindo a um vídeo com informações do adversário.

Depois os atletas foram para o campo e Guto comandou um treino tático com o time considerado titular. O treinador não deu pistas da equipe titular, mas vai fazer alterações em relação a escalação que iniciou contra o Corinthians.

Suspenso, Lucas Araújo está fora do jogo. Além dele, o colombiano Rodallega não treinou e também será desfalque. O jogador foi vetado pelo departamento médico, mas o Bahia não informou o motivo.

Existe a possibilidade que Rodriguinho retome a condição de titular. Além disso, Thonny Anderson deve ficar como opção no banco para a entrada de um jogador mais veloz. Disputam a posição: Uiz, Isnaldo,

Uma provável escalação do Bahia tem: Mateus Claus, Nino Paraíba, Gustavo Henrique, Luiz Otávio e Juninho Capixaba; Patrick, Lucas Mugni e Daniel; Ruiz (Raí ou Ronaldo), Gilberto e Rodriguinho.

Com 23 pontos, o Bahia inicia a rodada na 18ª colocação do Brasileirão, dentro da zona de rebaixamento. O Esquadrão está a dois pontos do Santos, primeiro time fora do Z4.