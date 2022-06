Com mudanças, Bahia está pronto para enfrentar o Operário; veja provável escalação

O Bahia está pronto para o confronto com o Operário, marcado para este sábado (11), às 18h30, no estádio Germano Kruger, na cidade de Ponta Grossa-PR, pela 12ª rodada do Brasileirão.

No CT do Coritiba, na capital paranaense, o tricolor realizou o único treino antes da partida. O técnico Guto Ferreira comandou um trabalho tático no qual definiu a equipe titular.

Guto não deu pistas sobre o time que vai iniciar a partida, mas o Bahia vai ter pelo menos duas mudanças em relação ao triunfo por 1x0 sobre o Sport, na última rodada.

No meio-campo, o Esquadrão não terá o volante Patrick, que está suspenso. Emerson Santos vai ficar com a vaga. Como Rezende ainda se recupera de uma lesão na coxa, Mugni e Daniel formarão o trio no meio.

Na defesa, Ignácio volta a ficar à disposição e vai formar a dupla de zaga com Luiz Otávio. Titular diante do Sport, o zagueiro Didi também machucou a coxa e foi vetado.

Uma provável escalação do Bahia contra o Operário tem: Danilo Fernandes, Douglas Borel, Ignácio, Luiz Otávio e Djalma; Emerson Santos, Mugni e Daniel; Rildo, Rodallega e Davó.

No período da tarde, a delegação do Bahia segue de ônibus para Ponta Grossa, local da partida. A cidade fica a 117 km da capital Curitiba.