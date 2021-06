Com muito arrasta pé, Arraiá Digitá do CORREIO esquenta o São João

Quem acompanhou o Arraiá Digitá do CORREIO, transmitido pelas redes sociais do jornal nesta quinta-feira (24), mesmo sem poder participar de uma festa presencial de São João, não deixou de dançar um forró autêntico, ao som de Fulô de Mandacaru, Léo da Estakazero e outros artistas. O evento on-line, com duas horas de duração, foi feito na medida para transformar a sala de casa em praça do interior, como manda a tradição dos festejos juninos.

Uma das principais atrações da noite, o trio forrozeiro Fulô de Mandacaru, vencedor da terceira temporada do Superstar, competição de bandas da Rede Globo, fez como prometido e não deixou ninguém ficar parado ao tocar músicas como "Só o Mie" e "Vamos Festejar"

Trio de forrozeiros levou animação para o arraiá do CORREIO (Foto: Reprodução/YouTube)

Durante a apresentação, Armandinho do Arcodeon, um dos integrantes do trio, declarou que lives como a do CORREIO são responsáveis por ajudar os músicos a não pararem de produzir na pandemia, que os afastou dos palcos.

"Mesmo com isso tudo acontecendo e toda a dificuldade da pandemia, a gente não parou de produzir com as lives e momentos como esse que o São João do CORREIO nos proporciona, levando alegria para todos. Então, a gente fica muito feliz em participar", disse.

Léo da Estakazero, que tocou ao lado de um sanfoneiro, interpretou canções como "Lua Minha" e "Sapatilha 37". O cantor trouxe ainda aquele xote para dançar devagarinho, do jeito que a Estakazero sempre fez

Léo da Estakazero tocou músicas clássicas da banda (Foto: Reprodução/YouTube)

Léo ainda cantou a música "Quando a vida voltar", que foi produzida na pandemia e fala de um futuro sem covid-19. E ele também falou sobre o que espera para o próximo São João:

"A gente tava com tudo arrumado para fazer uma turnê especial que não foi possível, mas, mesmo assim, estamos felizes de participar desse arraiá, esperando com fé em Deus que possamos tocar e fazer muitos shows para todo mundo", disse ele.

O arraiá do CORREIO contou ainda com as participações de Cicinho e Juli de Assis, Targino Gondim e Bete Nascimento.

Relembre o arraiá

Números de sucesso

Os programas Arraiá Digitá e Esquenta Junino, transmitidos essa semana pelas redes sociais do CORREIO, alcançaram mais de 225 mil contas nas redes sociais Instagram, Facebook e Youtube. Os dados são desta quinta-feira, às 22h30.

