Com 'multa' a jogadores, Wagner Lopes comanda 1º treino no Leão

Novo técnico do Vitória, Wagner Lopes comandou seu primeiro treino à frente da equipe nesta sexta-feira (13), e iniciou a preparação para o próximo duelo pela Série B. Neste domingo (15), às 16h, o Leão enfrenta o CRB no Barradão.

Antes de ir a campo, o treinador se reuniu com o elenco no vestiário e falou sobre seus métodos de trabalho e objetivos. Em seguida, já no gramado, Wagner Lopes dividiu os atletas em quatro grupos, e realizou um trabalho de transição, posse de bola e marcação.

Constituídos por oito jogadores, cada, os quatro times fizeram treino tático, em dois campos reduzidos. No fim, a equipe que somou menos pontos 'pagou multa' com 30 flexões de braços, assim como o técnico. Ao término da atividade, o treinador se reuniu com toda a comissão técnica na Toca do Leão.

Para encarar o CRB, o Vitória terá o retorno do zagueiro Wallace, que cumpriu suspensão no último jogo. Por outro lado, o comandante não poderá contar com Guilherme Rend, Marcelo Alves, Ronaldo, Dinei e Thalisson, todos lesionados.

Antes da próxima partida, o técnico ainda comandará mais uma atividade, neste sábado (14). O Leão abre a zona de rebaixamento da Série B, na 17ª colocação, com 14 pontos. A distância para a Ponte Preta, primeira equipe fora do Z-4, é de dois pontos.