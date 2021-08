Com mutirão, Salvador vai vacinar pessoas com 18 anos ou mais nesse sábado

Salvador vai dar o último passo para concluir a vacinação contra a covid-19 dos adultos. Neste sábado (21), a imunização será aberta para pessoas com 18 anos ou mais.

Os postos começam a funcionar a partir das 8h e haverá um esquema de mutirão, com horários alongados, antecipou o prefeito Bruno Reis, nesta sexta-feira (20). O esquema detalhado só deve ser divulgado pela prefeitura no final da tarde.

Ainda de acordo com o prefeito, a cidade vai receber 100 mil doses de imunizantes, o que vai permitir a vacinação de todas as pessoas com 18 anos ou mais. "Quero anunciar que amanhã vamos inciiar a vaicnação com 18 anos ou mais. Temos vacina, temos condição de vacinar. Salvador vai receber algo em torno de 100 mil doses de vacinas. Dá pra vacinar todo mundo acima de 18 anos. amanhã. Ao final do dia, só não estará vacinado quem não quis se vacinar e eu faço um apelo nesta manhã: as pessoas precisam se vacinar", disse o prefeito.

Bruno relembrou que em outras cidades, há um aumento de infectados com coronavírus entre pessoas que não se vacinaram, e que a cidade não tem mais condições de manter muitos leitos de UTI exclusivos para covid-19 abertos. "Eu preciso de forma franca e sincera: não temos como manter leitos de UTI por mais tempo. Depois, essas pessoas podem correr o risco de precisar de leitos de UTI e não achar. Eu tenho que ter responsabilidade com dinheiro público. Não justifica manter leitos de covid porque pode ter aquela pessoa que não se vacinou e o caso agravou e precisou de leito de UTI", explicou.

Adolescentes

A imunização coletiva deve avançar na próxima semana, com o início da vacinação dos adolescentes entre 12 e 17 anos, com comorbidades. Segundo o prefeito, 4 mil adolescentes foram cadastrados para serem imunizados contra a covid. A expectativa agora é que a vacinação seja liberada para todos os adolescentes.

"A gente espera que a partir de segunda o Ministério da Saúde autorize a gente a vacinar todos os adolescentes para que a gente não fique com as vacinas paradas. O prefeito nunca deixou vacinas paradas, a gente chegou a usar todas em 1 ou 2 dias, mas nunca deixamos as vacinas paradas", finalizou Bruno Reis.