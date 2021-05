Com Nino Paraíba, Bahia se reapresenta de olho na Sul-Americana

Após conquistar o tetracampeonato da Copa do Nordeste, o Bahia agora vira a chave e foca na Sul-Americana. Na manhã desta terça-feira (11), o elenco tricolor se reapresentou e fez a única atividade em Salvador antes da viagem para a Bolívia, onde enfrentará o Guabirá, na quinta-feira (13).

No CT Evaristo de Macedo, o técnico Dado Cavalcanti dividiu o grupo em dois e promoveu um trabalho técnico. A atividade teve as presenças dos laterais Nino Paraíba e João Pedro. Por outro lado, o volante Jonas, que foi substituído durante a final do regional, fez tratamento médico na coxa. Em seguida, os jogadores participaram de um treino tático.

A delegação tricolor embarca para a Bolívia na tarde desta terça-feira (11). Na quarta-feira (12), os atletas encerrarão a preparação com um treino em Santa Cruz de La Sierra.

O jogo contra o Guabirá será na quinta-feira (13), às 19h15, no estádio Gilberto Parada, em Montero, pela 4ª rodada da Sul-Americana. O Bahia é o segundo colocado do Grupo B, com cinco pontos. O primeiro é o Independiente, com sete. Vale lembrar que apenas o líder de cada chave avança para as oitavas de final.