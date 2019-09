Com novato no ataque, Vitória viaja para enfrentar o Vila Nova

O Vitória tem um confronto tão direto quanto decisivo contra o Vila Nova na terça-feira (3), às 19h15, em Goiânia. Explica-se: os goianos são o primeiro time na zona de rebaixamento da Série B com os mesmos 21 pontos do rubro-negro, 15º colocado.

Atualmente, o que deixa o time de Carlos Amadeu fora do Z4 é o número de vitórias: o Leão venceu cinco jogos, e o Vila, quatro. Entre eles está o Figueirense, 16º colocado, também com quatro triunfos.

Para se distanciar dos quatro últimos colocados também em número de pontos, o treinador do Vitória conta com o retorno de Everton Sena, zagueiro que é capitão do time, e preparou uma novidade: convocou o garoto Luan Gabriel, de 19 anos, para a partida.

Luan estava no time sub-23, que disputa o Campeonato Brasileiro de Aspirantes - por lá, tem se dado bem: são nove jogos disputados e ele anotou um gol em cima do Bahia no clássico que o rubro-negro venceu por 3x1 ainda na primeira fase. O time de aspirantes está na semifinal e vai enfrentar o Grêmio.

O Vitória embarcou para Goiânia na tarde deste domingo (1º). Na segunda-feira (2), o time fará o último treino antes da partida.

Confira a lista de 20 relacionados:

Goleiros: Ronaldo e Lucas Arcanjo

Laterais: Matheus Rocha, Capa e Chiquinho

Zagueiros: Bruno Bispo, Everton Sena e Ramon

Volantes: Baraka, Léo Gomes, Lucas Cândido, Marciel e Rodrigo Andrade

Meia: Felipe Gedoz

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Luan Gabriel e Wesley