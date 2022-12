Com novidades no elenco, Bahia inicia segunda semana da pré-temporada

Em ritmo de preparação, o Bahia iniciou a segunda semana da pré-temporada. Na manhã desta segunda-feira (19), o elenco tricolor voltou aos treinos no CT Evaristo de Macedo.

Primeiro reforço anunciado pelo Esquadrão, o zagueiro Marcos Victor participou das atividades. Ele desembarcou em solo baiano na última semana e passou por exames antes de assinar contrato até 2027. O jogador de 20 anos foi formado na base do Ceará e comprado pelo tricolor por R$ 3,9 milhões.

Outro que voltou aos treinos foi o atacante Caio Vidal. Ele ficou fora dos primeiros dias por conta de um problema de saúde. Recuperado, o jogador se reapresentou e fez uma atividade específica na academia.

A tendência é a de que nos próximos dias outros jogadores sejam anunciados. O volante Diego Rosa está treinando na Cidade Tricolor. O atacante Kayky é esperado em Salvador.

???? Recuperado de problema de saúde, atacante Caio Vidal iniciou atividades com os demais companheiros #BahiaÉOMundo pic.twitter.com/K71deAkg5p — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) December 19, 2022

Na primeira parte do trabalho, os jogadores foram submetidos a um treino físico na academia. Depois eles foram para o campo e fizeram uma atividade com bola sob o comando do técnico Renato Paiva.

Os jogadores de meio-campo fizeram um treino específico em um espaço delimitado, enquanto os atacantes aprimoraram as finalizações. O restante do grupo passou por um circuito montado pelo preparador Antonio Bores e o auxiliar Ricardo Dionísio.

Em outro momento, Renato Paiva trabalhou o sistema defensivo, com enfrentamentos e finalizações. O treinador fechou o treino com uma atividade tática de 10 contra 10, com a presença de um coringa.

O elenco do Bahia volta aos treinos no período da tarde. A estreia do tricolor na temporada 2023 será no dia 11 de janeiro, contra a Juazeirense, pelo Campeonato Baiano.