Com obstrução intestinal, Bolsonaro será levado a SP para avaliar cirurgia

O presidente Jair Bolsonaro está com quadro de obstrução intestinal e deve ser transferido para São Paulo, onde médicos vão avaliar se é preciso fazer uma cirurgia de emergência. A informação foi divulgada nesta quarta-feira (14) pela Secretaria de Comunicação da Presidência da República.

Bolsonaro deu entrada no Hospital das Forças Armadas, em Brasília, depois de sentir muitas dores abdominais na madrugada. Ele também sofre há cerca de 10 dias com soluços persistentes.

O cirurgiao Antonio Luiz Macedo, que acompanha Bolsonaro desde a facada sofrida na campanha, foi até o DF e constatou que o presidente está com obstrução intestinal.

"Após exames realizados no HFA, em Brasília, o Dr. Macedo, médico responsável pelas cirurgias no abdômen do Presidente da República, decorrentes do atentado a faca ocorrido em 2018, constatou uma obstrução intestinal e resolveu levá-lo para São Paulo onde fará exames complementares para definição da necessidade, ou não, de uma cirurgia de emergência", diz a nota.

Pela manhã, o ministro Luiz Eduardo Ramos, da Casa Civil, disse que Bolsonaro estava bem e ficaria "apenas em observação".