Com Olimpíada adiada, Fifa pode mudar limite de idade no futebol

Com o adiamento da Olimpíada de Tóquio confirmado - passará para o ano que vem, em uma data ainda não definida -, começam a surgir alguns problemas logísticos. Um deles, no futebol: a regra determina que só têm permissão para disputar o evento atletas da modalidade com até 23 anos - com apenas três exceções.

Desta forma, com a ida dos Jogos para 2021, todos os nascidos em 1997 estourariam a idade e passariam a brigar pelas três vagas sem limite. No caso do da Seleção Brasileira, esses jogadores teriam que desbancar grandes nomes como o astro Neymar e o atual melhor goleiro do mundo, Alisson. Para que não haja essa punição, a Fifa está estudando a ideia de alterar a regra.

Voltando para a equipe do Brasil, 11 atletas seriam 'descartados', levando em conta apenas a lista da última convocação da seleção olímpica, feita pelo técnico André Jardine. Entre os prejudicados, estão Lucas Paquetá, do Milan, e Matheus Henrique, do Grêmio. Se tratando da equipe principal, comandada por Tite, há o problema fica pior: Gabriel Jesus, do Manchester City, e o volante Bruno Guimarães, do Lyon, completam 24 anos em 2021.

"A Fifa acredita firmemente que a saúde e o bem-estar de todas as pessoas envolvidas em atividades esportivas devem sempre ser a maior prioridade e, como tal, saudamos a decisão de COI de hoje. Além da decisão do COI, a Fia trabalhará com as partes interessadas para tratar de todos os principais assuntos relacionados a este adiamento", escreveu a entidade máxima do futebol em um cominicado liberado minutos depois de o Comitê Olímpico Internacional e o governo do Japão terem anunciado o adiamento da Olimpíada.

Jogadores da seleção olímpica (pela última lista de André Jardine) que completam 24 anos em 2021:

Goleiros: Cleiton (Red Bull Bragantino) e Lucas Perri (São Paulo);

Zagueiros: Gabriel (Lille), Luiz Felipe (Lazio) e Lyanco (Torino);

Laterais: Caio Henrique (Grêmio) e Ayrton Lucas (Spartak Moscou);

Meio-campistas: Lucas Paquetá (Milan), Matheus Henrique (Grêmio), Maicon (Shakthar Donetsk) e Wendel (Sporting);