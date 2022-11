Com orquestra e missas, cemitérios têm programação especial para o Dia de Finados

Orar pelos entes que se foram, prestar homenagens a parentes e amigos, e até celebrar a vida ao lado das pessoas amadas. São vários os motivos que levam pessoas a visitarem cemitérios onde conhecidos foram enterrados no Dia de Finados, celebrado nesta quarta-feira (2). As homenagens serão ainda mais especiais para aqueles que deixaram de fazer a visita por conta da pandemia. Pensando nisso, cemitérios da capital baiana planejam acolher os visitantes com missas e eventos no feriado.

O Cemitério Jardim da Saudade, em Brotas, espera receber 10 mil visitantes. Essa foi a quantidade de pessoas que prestaram homenagens aos falecidos em 2019, antes da pandemia. Nos últimos dois anos, mesmo com as restrições sanitárias e transmissão de missa on-line, mais de 3 mil pessoas foram ao local.

Em 2022, logo após a realização da missa campal das 10h, a orquestra Neojiba vai se apresentar. Outra novidade serão os cartões em papel-sementes de margarida, que poderão ser plantados num espaço denominado Jardim das Boas Memórias, que será inaugurado às 16h30, sob uma chuva de pétalas. Ao todo, três missas serão transmitidas pelo site do cemitério e acontecerão no local.

A gerente do Jardim da Saudade, Bárbara Bembem, explica que as iniciativas são feitas para acolher os visitantes que relembram os falecidos no dia especial. A própria Bárbara aproveita a data. “Para nós, enlutados, esse é um dia de revisitar as boas lembranças. É um dia um tanto quanto triste, afinal a dor da perda é sentida o ano inteiro, mas no dia 2 ela engrandece”, comenta.

O pai do comerciante João Lopes, 57, faleceu por conta de um enfisema pulmonar em 2007. Desde então, o filho visita o túmulo do pai na cidade de Irecê todos os anos, especialmente no Dia de Finados. “Quando eu chego lá [no túmulo], faço minha oração conversando diretamente com Deus para que Ele possa colocar o espírito do meu pai em um bom lugar”, conta João Lopes, que realiza trabalhos voluntários na Igreja Católica e também participa da celebração de Finados em Irecê, no centro-norte baiano.

A historiadora Luciana Onety, que pesquisa sobre a morte, explica o Dia de Finados. “Essa é uma festividade dentro do catolicismo que herdamos dos portugueses. Ela normalmente marca uma reflexão sobre os nossos mortos e é uma forma de lembrar deles”.

Luciana Onety reforça que a forma de se entender a morte varia conforme a época e a cultura de cada lugar. No caso do Brasil e da Igreja Católica, existe uma inclinação para o “ver para crer”, que foi impactado pela pandemia. Durante os primeiros meses, quando as pessoas morriam vítimas da doença, os familiares não podiam ter acesso aos corpos.

“Encaramos a morte no Brasil de uma forma muito física. O fato de não ver o corpo tem um impacto muito ruim. É como se a gente quase não acreditasse no que está acontecendo”, explica a coordenadora dos cursos de História e Pedagogia EAD da Unijorge.

O Cemitério Campo Santo, na Federação, também preparou uma programação especial. O bispo auxiliar da Arquidiocese de Salvador, Dom Valter Magno de Carvalho, e o padre capelão do cemitério, Lázaro Muniz, celebram uma missa às 9h. Às 10h30, haverá uma oração com participação de líderes do candomblé, umbanda, islamismo, evangélicos e outros.

A novidade deste ano será uma ação em parceria com alunos de Psicologia da Faculdade Santa Casa, que farão o acolhimento dos visitantes. “Quando as pessoas perdem alguém, especialmente de formas inesperadas, conseguimos perceber que há um desespero. Essa vai ser uma forma diferente de apoio e acolhimento”, afirma Roberto Guimarães, gerente do Campo Santo.

Nos cemitérios Bosque da Paz, Vale da Saudade e Quinta dos Lázaros também ocorrerão homenagens. Confira a lista completa ao lado.

Arquidiocese prepara missas especiais no Dia de Finados

Em homenagem aos fiéis falecidos, a Arquidiocese de Salvador vai realizar missas em paróquias espalhadas por toda a cidade. Às 9h, o Arcebispo de São Salvador da Bahia e Primaz do Brasil, Cardeal Dom Sérgio da Rocha, presidirá a Santa Missa na Catedral Basílica do Santíssimo Salvador, no Pelourinho, por todos os mortos, especialmente pelos bispos e arcebispos que pastorearam a Sé Primacial do Brasil. Mais de dez religiosos estão sepultados na igreja.

Na Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim haverá missas às 7h30, 9h, 10h30, 15h e 17h. Enquanto isso, na Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia, no Comércio, será às 8h e às 10h. Já nas paróquias, serão celebradas missas em diversos horários para que os fiéis possam participar.

A Prefeitura de Salvador informou que não organizará evento no Dia de Finados nos cemitérios, mas entre os dias 17 e 21 de outubro, o Centro de Controle de Zoonoses (CCZ), realizou inspeções zoosanitárias em cemitérios públicos e particulares da capital. Familiares a amigos poderão visitar os túmulos nos dez cemitérios municipais, que passaram por reparos, das 8h às 17h.

PROGRAMAÇÃO:

Cemitério Jardim da Saudade (Onde: R. Campinas de Brotas, 754 - Brotas)

8h - Missa no crematório e apresentação do Quarteto de Cordas Caribé

10h - Missa campal com o Bispo Dom Marco Eugênio e apresentação do Quarteto de Cordas Caribé

11h – Apresentação da Orquestra do Neojiba

15h - Missa campal

16h30 - Inauguração do Jardim de Boas Memórias

Cemitério Campo Santo (Onde: Largo do Campo Santo, s/n - Federação)

9h - Missa Estatuária do Dia de Finados

10h30 - Celebração inter-religiosa

Cemitério Quinta dos Lázaros (Onde: Praça Rubin Müler, 99 - Baixa de Quintas)

8h - Missa com Padre Áureo

10h - Missa com o Cônego Álvaro

14h - Missa com Padre Brito

Cemitério Vale da Saudade (Onde: Rodovia BR 324 Caruaçu, Candeias)

8h - Leitura de Boas Vindas

8h às 16h - Música ao vivo com orquestra

10h - Missa da saudade

11h30 - Coro

Cemitério Bosque da Paz (Onde: Av. Aliomar Baleeiro, 7370 - Nova Brasília)

8h - Missa com o Bispo Auxiliar Dom Dorival Barreto

10h - Coral Ecumênico em homenagem às vítimas da covid-19

13h - Partilha e acolhimento com o grupo Consolador

Basílicas, Santuários e paróquias

Basílica Santuário Senhor Bom Jesus do Bonfim – 7h30, 9h, 10h30, 15h e 17h;

Basílica Santuário Nossa Senhora da Conceição da Praia (Comércio) – 8h e 10h;

Santuário Mãe, Rainha e Vencedora Três Vezes Admirável de Schoenstatt – 7h e 16h;

Paróquia Nossa Senhora Mãe da Igreja (Plataforma) – 7h (Matriz);

Paróquia Nossa Senhora da Vitória (Vitória) – 8h, 9h e 18h (Matriz);

Paróquia São Marcos (Fazenda Grande 3, Cajazeiras) – às 7h30 (Matriz);

Paróquia São Brás (Federação) – às 8h (Matriz);

Paróquia Santa Mônica (Cajazeiras) – às 8h (Matriz);

Confira a lista completa no site da Arquidiocese.

*Com orientação de Fernanda Varela.