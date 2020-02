Com pista em manutenção, aeroporto de Salvador tem voos redirecionados e atrasados

Aa pista principal do Aeroporto de Salvador ficou inoperante na madrugada desta terça-feira (11) por conta de buracos. A situação permanecia até o início da noite. De acordo com a Vinci Airports, que administra o terminal aéreo, foi preciso fazer uma manutenção preventiva no local. Por isso, o aeroporto ficou operando com extensão reduzida e, ainda conforme a empresa, o fluxo da pista foi interrompido por segurança e alguns voos foram remanejados para outras cidades.

A professora universitária Carola Rapp tinha voo às 17h pela Latam, que inicialmente foi adiado para às 18h para que ela não perdesse a conexão em Guarulhos, às 22h40, para o voo internacional com destino à Alemanha, onde pretende passar as férias. “Eles nos afirmaram que os voos grandes não estavam conseguindo pousar por causa do buraco. Nos disseram que estavam tentando consertar o buraco para ver se era possível sair voos de Salvador ainda hoje”

Segundo ela, a companhia distribuiu vouchers de táxi para que passageiros que tiveram voos cancelados pudessem voltar para casa, mas as pessoas retornaram aos guichês reclamando que os taxistas não estavam aceitando o ticket. No local, Carola foi informada de que quatro voos da Latam foram afetados.

A docente reclamou ainda que o ar-condicionado não estava funcionando ou não estava dando conta da quantidade de pessoas que enfrentavam as filas dos guichês em busca de respostas.

Em nota, a Vinci Airports informou que o aeroporto passa por manutenção preventiva e está com extensão reduzida de operação desde as 2h17. Durante o trabalho, notaram que a área de isolamento precisaria ser aumentado, o que dificultaria o trânsito de aeronaves. "Para garantir a segurança das operações e dos passageiros, a Concessionária optou por interromper o fluxo na pista até a conclusão do serviço. Com isso, a maior parte dos voos domésticos está sendo direcionada para a pista auxiliar (17/35), que opera normalmente", diz o texto.

As companhias foram avisadas e a orientação é que os passageiros verifiquem o status dos seus voos junto às empresas.