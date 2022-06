Com Pochettino de saída, saiba qual técnico deve assumir o PSG

Em fase de reformulação, o PSG deve anunciar, nos próximos dias, a mudança no comando técnico. Com a iminente saída do argentino Pochettino, o clube inglês mira a contratação de Christophe Galtier, do Nice. É o que garante o jornal "L'Equipe".

De acordo com a publicação, o PSG já fez o primeiro contato com o Nice e formalizou o desejo de contar com Galtier. O nome é o preferido de Luis Campos, novo diretor de futebol do clube de Paris.

Christophe Galtier tem 55 anos e acumula passagens por de destaque pelo Lille, com o qual foi campeão francês em 2012, e pelo Saint-Étienne. Na temporada passada, ele levou o Nice à quinta posição do Campeonato Francês. O time também eliminou o PSG nas quartas de final da Copa da França, na qual foi derrotado na final pelo Nantes.

Sem ter conseguido fazer o time jogar o que era esperado após a contratação de Messi, Maurício Pochettino está em processo final de rescisão de contrato. O anúncio oficial da saída deve ser feito nos próximos dias.