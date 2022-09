Com poucas opções, carros de sete lugares custam a partir de R$ 112 mil; veja lista

Até os anos 1980, era comum lotar o carro enquanto houvesse espaço, até o bagageiro era disputado pelas crianças. Na década seguinte, a fiscalização foi intensificada e os brasileiros, alguns com receio de tomar multa, começaram a usar o cinto de segurança.

A evolução continuou e veio a necessidade de veículos com mais assentos. No entanto, transportar mais pessoas com segurança não está barato: o veículo mais acessível com sete lugares custa a partir de R$ 112.050. É o preço que a Chevrolet cobra pela versão LT do Spin.

Para quem está acompanhando o mercado, não é surpresa essa escalada de preços, e, atualmente, apenas 20 automóveis no país custam menos de R$ 100 mil.

De qualquer forma, mesmo em veículos mais caros, o mercado brasileiro tem apenas uma opção com espaço para levar mais de cinco pessoas com conforto a bordo e um bom espaço para carga. É a Carnival, uma van da Kia, que custa R$ 544.990 e acomoda oito pessoas.

Todos os demais são adaptações, bancos que se abrem dentro do compartimento de bagagens e comprometem o espaço do porta-malas.

A seguir, a lista de 10 modelos, do mais barato ao mais caro:

Chevrolet Spin: R$ 112.050

Caoa Chery Tiggo 7 Pro: R$ 191.140

Caoa Chery Tiggo 8: R$ 201.070

Mitubishi Outlander: R$ 226.990

Jeep Commander: R$ 236.990

Land Rover Discovery Sport: R$ 336.950

Mitsubishi Pajero Sport R$ 371.990

Chevrolet Trailblazer: R$ 373.850

Mercedes-Benz GLB R$ 378.900

Toyota SW4: R$ 384.690

A versão mais barata da Spin é a LT O Tiggo 7 Pro é oferecido em versão única Outro Caoa Chery que só tem uma configuração é o Tiggo 8 O Outlander só está disponível na opção HPE O Commander mais barato é o Limited Flex A versão S com motor 2 litros flex é a mais acessível do Discovery Sport A opção de acesso do Pajero Sport é a HPE O Trailblazer só é vendido na versão Premier O GLB é outro veículo disponível em só uma configuração A versão de sete lugares mais barata do SW4 é a SRX

O mais acessível

A partir da versão LT, que custa R$ 112.050, a Spin já é equipada com transmissão automática, central multimídia e a terceira fileira de assentos. Além dessa configuração, outras três contam com sete lugares: LTZ (R$ 113.590), Premier (R$ 127.040) e Activ7 (R$ 129.550).

Todas com o motor 1.8 litro de 8 válvulas, que desenvolve 106 cv com gasolina e 111 cv abastecido com etanol, sempre a 5.200 rpm. O torque máximo, obtido a 2.600 rpm, é de 16,8 kgfm com gasolina e de 17,7 kgfm com etanol.

O interior do Chevrolet Spin, o sete lugares mais acessível do país

Na última atualização geral do produto, a Chevrolet introduziu um sistema de trilhos na segunda fileira de bancos do monovolume. A peça pode ser movimentada 5 centímetros para frente e 6 cm para trás, no intuito de redistribuir melhor os espaços conforme a necessidade do usuário.

Além disso, a parte traseira do encosto dos bancos do motorista e do carona foram redesenhadas para ampliar em mais 2,6 cm o vão até a segunda fileira de assentos.

Vendas na Bahia

Mesmo partindo de R$ 236.990, o Jeep Commander é o modelo de sete lugares mais vendido na Bahia. No acumulado de janeiro a agosto, o SUV teve 589 unidades licenciadas no estado, deixando para trás o Toyota SW4 (527) e o Chevrolet Spin (430).

Por dentro do Commander, o sete lugares mais emplacado neste ano na Bahia

Na sequência da preferência baiana aparecem os Caoa Chery Tiggo 7 Pro (224) e Tiggo 8 (205). O quinto lugar é do Mitsubishi Pajero Sport, com 44 emplacamentos.

Força e autonomia do diesel

Entre os 10 modelos citados, três são oferecidos apenas na motorização diesel: Pajero Sport, Trailblazer e SW4. Outros dois (Commander e Discovery Sport) podem optar por esse tipo de motor. O Jeep custa, inicialmente, R$ 289.990 e, o Land Rover, R$ 367.950.

Ampliando o conforto

A Kia oferece a única opção para oito pessoas entre os modelos de passeio, o Carnival. O veículo não tem concorrentes no país depois que a Chrysler deixou de oferecer seus produtos por aqui. A fabricante americana até ensaiou a importação da Pacifica, que substituiu a Town & Country, mas não concretizou o plano.

O Kia Carnival tem espaço para sete pessoas

Por R$ 544.990, oferece bastante conforto e comodidade. As portas laterais têm abertura elétrica com comando na chave e portas. É possível abri-las eletricamente também por dentro, na frente e na segunda fileira do veículo.

O porta-malas, que tem capacidade para 627 litros, possui acionamento remoto com sensor de aproximação e abertura com o pé, facilitando quando se está com compras na mão, por exemplo. Para fechar, basta acionar a chave, internamente ou com o próprio pé, além do botão na tampa.

O espaço é o ponto forte desse modelo da marca coreana

A Carnival é equipada com motor 3.5 litros V6 a gasolina que fornece 272 cv de potência a 6.400 rpm e 33,2 kgfm de torque a 5 mil rpm. A transmissão é automática, de oito velocidades.