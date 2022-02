Com presentes nas mãos, devotos são dispersados da praia pela Guarda Municipal

Antes da entrega do presente principal, a Guarda Municipal dispersou os fiéis que migraram para as proximidades do Centro Cultural SESI na tentativa de depositar as flores e os presentes que trouxeram para Iemanjá no mar. A orla estava cheia, mas de acordo com Alessandra Flores, 53, os devotos estavam respeitando o distanciamento na faixa de areia. Ela conta que estava no local desde a madrugada e que a aglomeração foi maior nesse período.

"Eles chegaram com toda educação pedindo que a gente saísse. Eu entendo que as medidas devem ser respeitadas, mas esse momento também deveria ser. Estávamos apenas orando e entregando as flores bem afastados uns dos outros, não só eu, mas vi muita gente assim. Durante a madrugada o movimento na orla foi maior. Deveriam fechar o bar e abrir as praias pelo menos durante a manhã. Mas se eu não depositar mais aqui, depositarei em outra praia, o importante é a homenagem", testemunha Alessandra.

O ambulante Sandro Silva vendia flores próximo ao teatro, mas quando os fiéis saíram de lá, ele preferiu acompanhá-los até a Casa do Rio Vermelho, para onde as pessoas voltaram a se concentrar. "Depois que o povo saiu de lá quando a Guarda chegou, segui todo mundo e agora vou ficar aqui perto da casa do do peixe para garantir as vendas e ficar mais próximo da entrega do presente", explica o ambulante

O acesso à Casa dos Pescadores do Rio Vermelho estava bloqueado por tapumes, assim como os três pontos de entrada da praia. A medida foi determinada pelo prefeito Bruno Reis para impedir aglomerações durante o momento que aconteceria a Festa de Iemanjá, cancelada pelo segundo ano consecutivo em decorrência do aumento no número de casos ativos de covid-19.

*Com orientação da chefe de reportagem Perla Ribeiro