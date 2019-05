Com previsão de chuvas moderadas, Rio continua em estágio de crise

Após uma sexta-feira (17) de nó no trânsito por causa da chuva e de acidentes, o Rio continuava em "estágio de crise" no início da noite deste sábado (18), informou o Centro de Operações da prefeitura.

Túnel desabou por conta da chuva

(Foto: Reprodução)

Conforme o boletim de 18 horas do Centro de Operações, ainda há previsão de chuva moderada a forte na cidade para a noite deste sábado (18). O Túnel Acústico, interditado desde o início da tarde de sexta após uma viga do teto cair, continuava interditado pouco antes de 19 horas.



O fechamento do Túnel Acústico, que fica no início da Autoestrada Lagoa-Barra, principal via de acesso entre as zonas sul e oeste do Rio, foi um dos responsáveis pelo nó no trânsito. Para piorar o deslocamento entre as zonas sul e oeste, a Avenida Niemeyer, que liga o Leblon a São Conrado e é uma rota alternativa à autoestrada, também ficou fechada na sexta-feira, sob risco de deslizamentos de encostas.

Segundo o boletim do Centro de Operações, ao longo deste sábado, a via chegou a ser fechada em dois momentos. Às 17h10, o tráfego foi liberado, mas operava em pare-e-siga.