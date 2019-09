Com produtos da agricultura familiar, Santa Bárbara realiza I Mostra de Empreendedores

Com a participação de dez agricultores familiares e empreendedores da gastronomia, além de 28 artesãos, o município de Santa Bárbara, no Sertão baiano, realiza na próxima terça-feira (17) a primeira Mostra de Empreendedores Barbarenses.

Durante o evento, os agricultores, artesãos e empreendedores estarão expondo seus produtos em estandes montados em frente à Prefeitura, com abertura às 8h.

Após a exposição e as atividades culturais também previstas no evento, que vai durar todo o dia, haverá uma solenidade de inauguração da Sala do Empreendedor, às 18h. O espaço servirá para atender os empreendedores que desejam abrir ou ampliar um negócio na região, em especial micros e pequenos empreendimentos.