Com promoções, LG terá OLED Week até dia 5

A LG promete preços especiais até o dia 5 de setembro na OLED Week, uma semana de promoções de produtos da linha de TVs OLED 2020 e 2021.

De acordo com a marca coreana, a tecnologia de pixels que se autoiluminam faz com que a linha LG OLED TV não precise de iluminação traseira (backlights), como as TVs convencionais de de LED/LCD, assim "possibilitando o controle de imagem à nível de pixel, entregando o preto puro, cores perfeitas e contraste infinito", diz a marca em nota.

Um dos focos da LG são os gamers. Segundo a empresa, "os modelos se destacam no mercado de produtos premium tanto pela alta performance, sendo a primeira a alcançar 4K a 120Hz com Dolby Vision, com recursos gamer exclusivos, como o G-Sync da NVÍDIA, quanto pelo design elegante e minimalista, com telas ultrafinas que possibilitam até mesmo a instalação rente à parede, como um quadro, no modelo LG OLED Evo".

A OLED TV G1 foi eleita a Melhor TV do Mercado pelo rtings.com, com base na pontuação de Mixed Usage, que avalia os principais usos da TV. Quem participar da OLED Week ainda ganha a instalação gratuita da TV.

Outra novidade da semana para as TVs da LG foi a assinatura de acordo com a Globoplay. Agora os televisores da marca coreana produzidos até o final de 2022 passam a ter o app da Globoplay embarcado nativamente, além de botão personalizado no controle remoto. A parceria ainda prevê estratégias de marketing direcionadas aos usuários no futuro.