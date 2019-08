Com propostas, zagueiro Jackson deve deixar o Bahia

O zagueiro Jackson pode deixar o Bahia nos próximos dias. O jogador recebeu sondagens de pelo menos três equipes e vai ter a sua situação avaliada pela diretoria tricolor. Nesta quarta-feira (21), clube e empresário do jogador vão se reunir para falar sobre o assunto.

De acordo com apuração do CORREIO, entre os clubes que manifestaram a intenção de contar com o defensor estão Fortaleza, Goiás e Athletico-PR.

No mês passado, o diretor de futebol do Bahia, Diego Cerri, chegou a confirmar o contato com o Fortaleza. Na ocasião, as conversas não avançaram.

"Realmente o Fortaleza demonstrou interesse no Jackson, houve alguma conversa, mas nada que tenha avançado", explicou Cerri.

Jackson chegou ao Bahia em 2016 e fez parte da campanha que colocou o tricolor na primeira divisão. Durante a pausa para a Copa América, o defensor viu a concorrência aumentar com as chegadas de Juninho, Wanderson e Marllon.

Esse ano, Jackson fez 12 jogos com a camisa tricolor. Além dele, e o trio que chegou durante a Copa América, o Bahia conta ainda com Lucas Fonseca, Xandão, Ernando - que se recupera de uma cirurgia na coluna -, e Ignácio, que está integrado ao Time de Transição.