Com queda de casos de covid, governo autoriza retomada de cruzeiros na Bahia

O governo da Bahia autorizou a retomada de cruzeiros marítimos no estado, informou neste sábado (5) a Secretaria de Saúde (Sesab). A pasta diz que a decisão foi tomada com avaliação técnica, "tendo em vista o cenário atual da pandemia". Com isso, já a partir da segunda (7), navios poderão atracar nos portos de Salvador e Ilhéus, desde que cumpram todas as medidas de protocolo.

A Sesab diz que em um mês, contando a partir do dia 4 de fevereiro, houve uma redução "consistente" dos casos ativos de covid-19 na Bahia, baixando de quase 37 mil para 4.774 casos registrado nesta sexta (4). Ao mesmo tempo, a cobertura vacinal aumentou. Já são mais de 10,3 milhões de baianos com duas doses do imunizante contra a covid-19.

A secretária Adélia Pinheiro diz que além disso as pessoas já aprenderam que medidas como uso de máscara e higienização, associada ao esquema vacinal completo, são eficazes para o controle da pandemia.

A decisão foi apoiada pela Secretaria de Turismo (Setur). O secretário Maurício Bacelar destacou a importância econômica para o estado dos cruzeiros. “O desembarque de navios de cruzeiro nos portos baianos produz grande impacto econômico, com geração de novos postos de trabalho diretos, indiretos e induzidos. São milhares de passageiros circulando pelas ruas das cidades, fazendo compras e passeios e consumindo em bares e restaurantes”, diz.

Agora, a inclusão da Bahia nos roteiros depende da Associação dos Navios de Cruzeiros (Clia). “Temos sempre interesse em manter a Bahia nos roteiros e caberá aos nossos associados avaliar a possibilidade de inclusão do estado nesta temporada”, disse o presidente da Clia, Marco Ferraz.

Suspensão

A Agência Nacional de Vigilância Sanitária (Anvisa) acatou no dia 3 de janeiro o pedido da Sesab para a suspensão temporária dos navios de cruzeiro nos portos de Salvador e Ilhéus, o que impede a operação e atracação.

O pedido ocorreu após o navio Costa Diadema alargar o período atracado na capital baiana, em função de um surto de covid-19. Com capacidade para 4.947 passageiros, o navio deixou o Porto de Santos (SP) com destino a Salvador, onde permaneceria apenas um dia, antes de seguir para Ilhéus, no sul do estado. Houve 68 casos e o navio ficou atracado na capital baiana com 4 mil pessoas em quarentena.