Com quem se parece? Lore Improta mostra rosto da filha em ultrassom

Um dos bebês mais famosos da Bahia está cada vez mais perto de nascer. Grávida de 9 meses, a dançarina Lorena Improta pode dar à luz a Liz a qualquer momento. Neste sábado (28), ela aproveitou para ajudar a matar a curiosidade e mostrou a ultrassom da bebê.

A pequena é fruto do seu casamento com o cantor Léo Santana. Nas imagens do exame, que mostra detalhes, dá para ver o rostinho de Liz. Segundo a mamãe, a menina tem a boca e as bochechas do avô materno.

"Oiiiii genteeeee! ???? Eu enfiei a cabeça na placenta que ninguém conseguia me ver, mas hoje, pra comemorar minhas 36 semanas (9 meses) eu resolvi aparecer um pouquinho para vocês ❤️ A boca é do meu pai, as bochechas acho que tb viu? Hahahaha #Liz ????????", escreveu a loira na publicação.

Ultrassom mostra o rosto de Liz (Foto: Reprodução/Instagram)

Léo e Lore se casaram em fevereiro deste ano, após idas e vindas. Em março, o casal anunciou a gravidez e, dois meses depois, o sexo do bebê foi revelado em um chá de revelação com transmissão ao vivo.