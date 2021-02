Com recursos voltados à pandemia, Fiocruz produziu milhões de comprimidos de cloroquina

A Fiocruz produziu 4 milhões de cloroquina com recursos públicos emergenciais destinados ao combate à covid-19. A produção foi solicitada pelo Ministério da Saúde, revelou reportagem da Folha de S. Paulo, nesta quinta-feira (11).

Os recursos são da medida provisória nº940, que foi editada no dia 2 de abril pelo presidente Jair Bolsonaro, para o enfrentamento da pandemia do coronavírus, conforme documentos enviados pelo Ministério da Saúde ao Ministério Público Federal (MPF) em Brasília.

À Fiocruz foram destinados R$ 457,3 milhões para "enfrentamento da emergência de saúde pública de importância internacional decorrente do coronavírus". Os documentos enviados ao MPF apontam gastos de R$ 70,4 milhões, oriundos da MP, com a produção de cloroquina e Tamiflu pela Fiocruz.

Ainda de acordo com a reportagem, as drogas se destinam a pacientes com Covid-19, segundo os mesmos ofícios, elaborados por uma coordenação da Secretaria de Ciência, Tecnologia, Inovação e Insumos Estratégicos em Saúde. No entanto, a fundação negou que os remédios tenham sido produzidos com essa finalidade.

"Farmanguinhos produz cloroquina somente para o que está previsto em sua bula. A bula descreve que a cloroquina é indicada para profilaxia e tratamento de ataque agudo de malária e no tratamento de amebíase hepática, artrite, lúpus, sarcaidose e doenças de fotossensibilidade", disse.

Farmanguinhos entregou 16,8 milhões de doses de Tamiflu para "tratamento e profilaxia de gripe em adultos e crianças com mais de um ano" e outro lote será entregue em 2021, cita a nota.

Nem a Fiocruz nem o Ministério da Saúde comentaram o uso dos recursos da MP voltada a ações contra o coronavírus para a produção dos dois medicamentos.

Em nota, o Ministério da Saúde disse que a aquisição da cloroquina não foi concretizada, que a produção deve ser explicada pela Fiocruz e que o Tamiflu não é para Covid-19, mas para influenza. "Ao atuar no tratamento da influenza, ele favorece a redução da sobrecarga ao sistema de saúde em função do aumento de doenças respiratórias."