Com reforço no ataque, Barroca começa a montar time do Bahia para 'decisão' com o CRB

O time do Bahia que vai enfrentar o CRB, domingo (6), às 18h30, no estádio Rei Pelé, em Maceió, começou a ganhar forma. Na manhã desta terça-feira (1º), o Esquadrão voltou aos treinos e o técnico Eduardo Barroca testou opções na equipe.

Na Cidade Tricolor, Barroca separou o time considerado titular em um dos campos e aplicou um trabalho tático. Contra o CRB, o Esquadrão terá o retorno do meia Daniel. Por outro lado, o lateral Marcinho recebeu o terceiro cartão amarelo e está fora de ação. André ficará com a vaga.

Em outro campo, o restante do elenco trabalhou com o auxiliar Felipe Lucena, que fez uma atividade de ataque contra defesa. O meia-atacante Marco Antônio, recuperado de uma entorse no tornozelo, treinou normalmente e é opção para o confronto em Maceió.

O jogo contra o CRB vale o acesso do Bahia à Série A. O tricolor está na terceira colocação, com 59 pontos. O time precisa apenas de um empate para garantir o retorno à elite sem depender de outros resultados.