Com retorno de atacante, Bahia inicia preparação para estreia na Copa do Brasil

Depois de vencer o Náutico e se manter na liderança da Série B, o Bahia agora está focado no duelo contra o Azuriz-PR, marcado para a próxima terça-feira (19), na Fonte Nova, pelo jogo de ida da terceira fase da Copa do Brasil.

Na manhã deste domingo (17), o elenco tricolor se reapresentou no CT Evaristo de Macedo e iniciou a preparação para o duelo. Quem atuou mais de 45 minutos nos Aflitos fez um trabalho regenerativo na academia.

O restante do elenco foi para o campo e o técnico Guto Ferreira comandou um treino tático. A novidade do dia ficou por conta do atacante Matheus Davó. Vetado após reclamar de dor muscular, ele treinou normalmente e deve ficar à disposição para o jogo contra o Azuriz.

Já o centroavante Rodallega, com um estiramento na coxa direita, segue em tratamento no departamento médico. O elenco do Bahia volta aos treinos nesta segunda-feira (18), quando realizará o último trabalho antes da partida.