Com retorno de atacante, Bahia inicia preparação para pegar o Grêmio

Depois de vencer o Brusque e encerrar o jejum de cinco jogos sem vitórias na Série B, o Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Grêmio, vice-líder do Brasileirão. A partida será no próximo domingo (16), em Porto Alegre.

No CT Evaristo de Macedo, a principal novidade do dia ficou por conta do retorno do atacante Ytalo. Recuperado de lesão, ele treinou normalmente com o restante do elenco. O lateral Matheus Bahia, na fase de transição, fez exercícios específicos.

???? De volta aos trabalhos, elenco iniciou preparação pro jogo de domingo no Rio Grande do Sul #BBMP pic.twitter.com/dy8aaWPvyn — Esporte Clube Bahia (@ECBahia) October 10, 2022

Os jogadores que atuaram mais de 45 minutos diante do Brusque ficaram na academia. O restante do grupo foi para o campo e o técnico Eduardo Barroca comandou uma atividade técnica de ataque contra defesa. Logo depois, ele montou duas equipes e fez um coletivo.

Contra o Grêmio, Barroca terá à disposição o volante Emerson Santos, que cumpriu suspensão na última rodada. Com 56 pontos, o Esquadrão é o terceiro colocado da Série B.