Com retorno de Rogério, Bahia está pronto para pegar o Athletico

O Bahia está pronto para mais um desafio na Série A do Brasileirão. Na manhã desta sexta-feira (4), o elenco tricolor fez o último treino no Fazendão e fechou a preparação para o duelo contra o Athletico-PR, neste sábado (5), às 19h, na Fonte Nova.

Antes da atividade, a comissão técnica exibiu um vídeo com detalhes sobre o último jogo da equipe, contra o Avaí, na Ressacada. Depois disso, os jogadores foram para o campo.

Roger Machado comandou um trabalho com foco na movimentação ofensiva e lances de bola parada. A atividade foi finalizada com um recreativo, o típico rachão.

Diante do Athletico, o Bahia deve ter em campo o mesmo time que venceu o Avaí. Com isso, a tendência é de que o Esquadrão entre em campo com: Douglas, Nino Paraíba, Lucas Fonseca, Juninho e Moisés; Gregore, Flávio e Guerra; Élber, Artur e Gilberto.

A novidade no banco de reservas pode ser o atacante Rogério. Recuperado da cirurgia no ombro, ele treinou normalmente durante a semana. Rogério não atua desde o dia 12 de junho, na derrota por 3x1 para o Internacional, no Beira Rio.

Com 37 pontos, o Bahia é o sexto colocado da Série A. Já o Athletico tem 31 e ocupa a nona colocação.