Com retorno de Rossi, Dado aumenta leque de opções para o ataque

A Copa Sul-Americana vai ficar em segundo plano no Bahia no final de semana. A partir de agora, o foco do tricolor está voltado para a Copa do Nordeste. Neste sábado (24), o Esquadrão encara o Fortaleza, às 20h30, em duelo único pela semifinal da competição.

Apesar do pouco tempo de preparação após a partida contra o City Torque, em Montevidéu, o técnico Dado Cavalcanti ganhou uma boa notícia. O atacante Rossi volta a ficar à disposição depois de ter cumprido suspensão na estreia do time baiano na Sul-Americana.

O camisa 11 tem sido um dos destaques do tricolor na temporada. Rossi é o vice-artilheiro do Bahia, com cinco gols - ele atrás apenas de Gilberto, que já balançou as redes oito vezes. Além disso, o atacante também vivido fase de garçom. Até agora foram quatro passes para gols.

Além do bom momento de Rossi, o retorno do jogador ao time se faz importante para aumentar o número de opções para Dado Cavalcanti no setor ofensivo. Diante do Torque, o treinador reconheceu que ficou limitado para fazer as trocas, já que contava apenas com Alesson e Daniel Penha, da equipe de transição, entre os reservas com características de lado de campo.

"Hoje (ontem) vim mais limitado em relação a opções, principalmente ofensivas. Estávamos, após o susto do gol tomado estávamos equilibrados em campo. Fiquei um pouco receoso na troca de peças, de provocar um desequilíbrio. Retardei (as substituições), quando vi que os jogadores baixaram a guarda em relação ao cansaço, diminuíram o ritmo, comecei a fazer as trocas para oxigenar a equipe, procurar mais agressividade ofensiva", explicou ele.

Diante do Torque, Dado não pôde contar com Gabriel Novaes. O atacante está sendo negociado pelo São Paulo (dono dos direitos econômicos), ao Red Bull Bragantino, e foi liberado da partida. A tendência é a de que ele permaneça afastado contra o Fortaleza.

Outra novidade que o Esquadrão pode ter na capital cearense é o meia-atacante Thonny Anderson. Último reforço anunciado pelo clube, ele está inscrito no Nordestão e pode ficar como opção entre os reservas.

A delegação do Bahia parte de Montevidéu direto para Fortaleza nesta quinta-feira (22). Na sexta-feira (23), o elenco realizará a última atividade antes do duelo com o Leão do Pici. O treino será no CT do Ceará.