Com retorno de Vico, Leão encerra preparação pra pegar o Náutico

O Vitória está pronto para o duelo contra o Náutico, nesta quarta-feira (25), às 19h, no estádio dos Aflitos, no Recife. Na manhã desta terça-feira (24), o elenco rubro-negro fez o último treino antes da partida e o encerrou a preparação. O técnico Eduardo Barroca ganhou reforços para o duelo.

Além do lateral direito Van, que já havia participado dos treinos da semana, o atacante Vico foi relacionado pelo treinador para a partida em Pernambuco. Vico estava afastados das atividades por conta de um abcesso na coxa, mas ganhou condição de jogo. O meia Eduardo, que estava no time sub-20, também foi convocado pelo técnico.

Por outro lado, Barroca ainda não poderá contar com o meia-atacante Alisson Farias. Ele está recuperado de lesão e até participou dos últimos treinos, mas não foi relacionado e vai ficar em Salvador aprimorando a parte física.

O duelo entre Vitória e Náutico é um confronto direto contra o rebaixamento. O Leão está 16ª colocação, com 25 pontos. Já o timbu é 17º, dentro do Z4, com 20 pontos. Se vencer no Aflitos, o rubro-negro conseguirá respirar na Série B, já que vai conseguir abrir oito pontos para a zona.