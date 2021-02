Com retornos de Claus e Matheus Bahia, tricolor volta aos treinos

Ainda juntando os cacos após o empate por 3x3 com o Goiás, no último sábado (6), na Fonte Nova, o elenco do Bahia voltou aos treinos e iniciou a preparação para o confronto com o Atlético-MG. No próximo sábado (13), às 19h, no Mineirão, em Belo Horizonte.

Na Cidade Tricolor, os jogadores que atuaram mais de 45 minutos contra o Goiás fizeram trabalho regenerativo na piscina e fisioterapia. O restante do elenco foi para o campo e fez um treino técnico de posse de bola em campo reduzido.

A novidade do dia ficou por conta dos retornos do goleiro Mateus Claus e do lateral esquerdo Matheus Bahia. Os dois estão recuperados de lesão e treinaram normalmente no CT Evaristo de Macedo.

Por outro lado, é grande a lista de desfalques que o Bahia tem. No meio-campo, Índio Ramírez rompeu os ligamentos do joelho e não atua mais na temporada, enquanto Daniel recebeu o cartão vermelho contra o Goiás e vai cumprir suspensão.

Além da dupla, o volante Edson e o atacante Thiago, testaram positivo para a covid-19 e estão isolados do elenco. Thiago vinha sendo titular desde que Dado Cavalcanti assumiu o comando do Bahia.

Já o goleiro Douglas, que machucou o joelho no empate com o Vasco, voltou a fazer tratamento na fisioterapia e não tem previsão de retorno.

Como o jogo contra o Atlético-MG será apenas no próximo final de semana, Dado Cavalcanti terá a semana cheia para pensar nos substitutos e preparar a equipe que vai entrar em campo.

Restando apenas três jogos para o fim do Brasileirão, o Bahia soma 37 pontos e está na 16ª colocação, empatado com o Vasco, primeiro time dentro da zona de rebaixamento. O time baiano leva vantagem no número de vitórias.

Apesar de ter saído do Z4 após o empate com o Goiás, o Bahia pode voltar à zona, já que o Vasco ainda entra em campo na rodada. Amanhã os cariocas visitam o Fortaleza, no estádio do Castelão. O Esquadrão precisa torcer para que o rival não some pontos.