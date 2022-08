Com retornos e reforços, Bahia está pronto para pegar o CSA; veja provável escalação

Depois de uma semana de preparação, o Bahia está pronto para o confronto com o CSA, neste sábado (6), às 16h30, na Fonte Nova, pela 22ª rodada da Série B. No palco da partida, o Esquadrão realizou nesta sexta-feira (5), o último treino antes do duelo.

A novidade do dia ficou por conta do goleiro Danilo Fernandes. Recuperado de um estiramento muscular na coxa, ele treinou normalmente e deve voltar ao time. Além dele, o Esquadrão tem os retornos dos meias Daniel e Lucas Mugni.

Recém contratados, o lateral direito Marcinho e o meia Ricardo Goulart foram relacionados pela primeira vez. A tendência é a de que eles iniciem no banco de reservas. Enderson Moreira comandou um treino tático com o time titular, mas não revelou a escalação.

Uma provável formação do Bahia tem: Danilo Fernandes (Mateus Claus), André, Ignácio, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Emerson Santos, Lucas Mugni e Daniel; Raí, Rodallega e Copete.

O volante Patrick, o zagueiro Gabriel Noga e o meia-atacante Marco Antônio estão lesionados e fora da partida. O Esquadrão vive expectativa por recorde de público na temporada. Cerca de 39 mil ingressos já foram garantidos para o duelo. O jogo de maior torcida esse ano foi o empate com o Grêmio. 41.617 pagantes estiveram na Fonte Nova.

Com 37 pontos, o Bahia é o terceiro colocado da Série B. Em caso de vitória, o time ultrapassará o Vasco, que tem 39, e alcançará a vice-liderança.