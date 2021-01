Com retornos importantes, Bahia está pronto para pegar Athletico

Depois de pouco mais de uma semana de preparação, o Bahia está pronto para encarar o Athletico-PR, em duelo que será realizado nesta quarta-feira (20), às 18h, na Fonte Nova, pela 31ª rodada do Brasileirão.

Na manhã desta terça-feira (19), o técnico Dado Cavalcanti comandou o último treino antes da partida. Em campo, os jogadores aproveitaram o dia para aprimorar as jogadas de bola parada ofensiva e defensiva. Antes do fim dos trabalhos os atletas ainda treinaram finalizações.

Liberado pelo departamento médico depois de se recuperar de uma lesão na coxa, o zagueiro Lucas Fonseca treinou normalmente e deve voltar a ser relacionado após dois meses afastado dos jogos. Durante entrevista na Cidade Tricolor, o técnico Dado Cavalcanti indicou que o zagueiro ficará como opção no banco.

"A ausência foi sentida, não só pelos números, que são bem expressivos. O Lucas exerce uma liderança positiva dentro do elenco. comemoro o retorno dele, a disponibilidade dele para o jogo. É fato que ele treinou pouco. Ainda aquém de disputar 90 minutos. Mas será extremamente importante a presença dele no ambiente, na concentração, no vestiário. Se houver necessidade, obviamente, ele entrará em campo. Mas com as precauções necessárias para que ele volte da melhor forma possível, exercendo a melhor função que ele pode, como capitão, como defensor que impede que os adversários façam tantos gols", explicou Dado.



Outro que preocupava era o atacante Gilberto. Ele havia testado positivo para a covid-19, mas no último exame realizado pelo clube apresentou resultado negativo e voltou a treinar com o elenco, ficando à disposição de Dado Cavalcanti.

Já o meia Daniel, também infectado pelo coronavírus, está fora de combate e vai desfalcar o Esquadrão diante do time paranaense.

Uma provável escalação do Bahia tem: Douglas, Nino Paraíba Ernando, Juninho e Matheus Bahia; Gregore, Ramon e Ramírez; Fessin, Gilberto e Thiago.

Com 29 pontos, o Bahia está na 17ª colocação do Brasileirão. Para sair da zona de rebaixamento, o tricolor precisa vencer o Athletico-PR e torcer para que pelo menos um entre Fortaleza, Sport e Vasco não vença na rodada.