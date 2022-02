Com Rodallega, Bahia inicia preparação para pegar o Atlético de Alagoinhas

Um dia depois da derrota para a Juazeirense, fora de casa, o elenco do Bahia se reapresentou nesta segunda-feira (28). A equipe iniciou a preparação para a próxima partida pelo Campeonato Baiano, contra o Atlético de Alagoinhas.

Os jogadores que foram titulares contra o Cancão de Fogo fizeram trabalhos de força e regenerativos na academia e fisioterapia. Já os demais foram a campo para um treino técnico. Incluindo o atacante Hugo Rodallega, que ficou fora do jogo do domingo (27) por desgaste físico. Ele participou de toda a atividade com bola.

Em uma metade do gramado, os atletas do sistema defensivo realizaram atividades específicas de confronto, cruzamentos e rebatidas. No outro lado, os jogadores do ataque participaram de um trabalho de confrontos de três contra dois, seguidos de finalizações em gol.

Na segunda parte do treino em campo, já com os dois grupos juntos, a comissão técnica promoveu um treino técnico e tático. A reta final usou metade do campo e teve um enfrentamento de sete contra sete, para aperfeiçoar comportamentos com e sem a bola.

O zagueiro Luiz Otávio deu sequência ao tratamento das dores no joelho. Já o atacante Marcelo Cirino segue se recuperando dos efeitos do atentado ao ônibus do clube. Ele ficou de fora do duelo contra a Juazeirense por dor de cabeça e ouvido.

O goleiro Danilo Fernandes também permanece em recuperação dos ferimentos causados pelo ataque.

O elenco do Bahia retorna aos trabalhos na tarde desta terça-feira (1º), novamente no CT Evaristo de Macedo. O Esquadrão enfrentará o Atlético de Alagoinhas nesta quarta-feira (2), às 19h15, no Carneirão, pela 7ª rodada do Campeonato Baiano.