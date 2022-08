Com Rodrigão, Vitória inicia preparação para jogo contra o Mirassol

O técnico João Burse ganhou um reforço para o jogo contra o Mirassol, domingo (7), às 19h, no estádio Maião, na cidade de Mirassol, em São Paulo. Recuperado de contusão, o centroavante Rodrigão está à disposição. Ele participou do coletivo disputado nesta segunda-feira (1º) contra a equipe sub-20 após a reapresentação do elenco.

Apenas os reservas participaram do treinamento. Os jogadores que foram titulares no empate em 2x2 com o ABC, domingo (31), no Barradão, fizeram apenas atividades regenerativas.

Artilheiro do Vitória, com seis gols, o atacante Rafinha seguiu com o tratamento para curar a lesão na coxa. Desfalque contra o ABC, o jogador ainda é dúvida para o duelo diante do Mirassol.

O elenco do Vitória ganhou folga na terça-feira (2) e volta a treinar na manhã de quarta-feira (3), na Toca do Leão, quando dará continuidade aos preparativos para o jogo contra a equipe paulista, o penúltimo da fase classificatória da Série C do Brasileiro.

O Leão é o 10º colocado, com 23 pontos, dois a menos que a Aparecidense, que ocupa o 8º lugar, com 25. Apenas os oito primeiros colocados avançam à segunda fase, quando as equipes brigarão pelo acesso à Série B. Já classificado, o Mirassol lidera o torneio, com 32 pontos.