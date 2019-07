Com Ronaldo, Bahia finaliza preparação para enfrentar o Santos

Emprestado pelo Flamengo, o volante Ronaldo foi a principal novidade no treino dessa sexta-feira (12), no Fazendão. O jogador de 22 anos ainda não foi anunciado oficialmente pelo Bahia, mas participou da atividade em campo comandada pelo técnico Roger Machado.

Ronaldo treinou ao lado dos jogadores reservas, já que os titulares do empate sem gols com o Grêmio, na última quarta-feira (10), pelas quartas de final da Copa do Brasil fizeram um trabalho na academia. A delegação tricolor retornou de Porto Alegre na quinta-feira (11) e enfrenta o Santos no sábado (13), às 19h, em Pituaçu, na retomada da Série A do Campeonato Brasileiro.

Recém-contratado e já regularizado, o zagueiro Marllon é opção para o técnico Roger Machado. Em compensação, o comandante tricolor não pdoerá contar com o lateral direito Nino Paraíba, que torceu o tornozelo esquerdo e foi vetado do duelo com o Santos. Reserva imediato da posição, Ezequiel será o substituto.

O atacante Rogério ainda se recupera de uma pancada no ombro e o zagueiro Ernando segue tratando de uma hérnia de disco.

O elenco tricolor iniciou a concentração após o treino dessa sexta-feira. Com 14 pontos, o Bahia é o 8º colocado da competição. Com 20, o Santos é o vice-líder.