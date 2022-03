Com Ruiz reintegrado ao elenco, Bahia treina de olho em decisão pelo Baianão

Depois de ganhar o domingo de folga, o elenco do Bahia voltou aos treinos nesta segunda-feira (14), e iniciou a preparação para o confronto com o Vitória da Conquista, nesta quarta-feira (16), às 19h15, pela última rodada da primeira fase do Campeonato Baiano.

O dia do tricolor contou com duas novidades. A principal delas foi o retorno do atacante Oscar Ruiz, que treinou normalmente com o grupo principal. O paraguaio estava afastado do time de cima e vinha treinando com jogadores que não estavam sendo utilizados, mas foi reintegrado e vai seguir trabalhando sob o comando de Guto Ferreira.

Esse ano, Ruiz fez apenas um jogo. Ele entrou no segundo tempo do empate contra o Unirb, pelo Baianão. Com o fim do time de transição, o paraguaio passou a treinar em horários alternativos.

Outro que voltou aos treinos foi o goleiro Dênis Júnior. Ele estava fora das atividades após sofrer quadro de convulsões. O jogador estava sendo acompanhado por um especialista, mas foi liberado para retomar os trabalhos.

Por outro lado, o tricolor pode ter desfalques diante do Conquista. O volante Rezende, com um incômodo na região lombar, e o zagueiro Henrique, com pubalgia, ficaram na fisioterapia e não participaram da atividade.

Nesta terça-feira (15), o elenco tricolor realizará o último treino antes da partida. Com nove pontos, o Bahia ocupa a 6ª colocação do Baianão. O tricolor está a dois pontos do Barcelona de Ilhéus, primeiro time dentro do G4, e tem chance de classificação para a semifinal.

A distância do tricolor para o Unirb, primeiro time dentro da zona de rebaixamento, também é de dois pontos. Por isso, o tricolor precisa vencer o Bode na Fonte Nova para não correr o risco de ser rebaixado no estadual.