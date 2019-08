Com Ruy, Vitória está pronto para enfrentar o Coritiba

O Vitória está pronto para o último jogo do primeiro turno da Série B. O rubro-negro enfrenta o Coritiba, no estádio Couto Pereira, em Curitiba, na terça-feira (27), às 19h15. O técnico Carlos Amadeu não contará com o capitão nem com o camisa 10 do time. Dono da braçadeira, o volante Baraka está suspenso, assim como Felipe Gedoz, principal armador do elenco.

Apesar das baixas, o treinador terá o meia Ruy à disposição. O jogador pertence ao Coxa e, inicialmente, o Vitória informou que por esse motivo não poderia contar com ele no confronto, mas revisou o contrato e confirmou que não existe cláusula no empréstimo que o proíba de enfrentar o clube paranaense.

Ruy é o único meia entre os 20 jogadores relacionados para o jogo. Recuperado de contusão, Nickson entrou no decorrer do empate sem gols com o Operário, sábado (24), mas não foi bem e sequer vai viajar para Curitiba.

O Vitória encerrou a apreparação nesta segunda-feira (26) com um treino fechado à imprensa. Carlos Amadeu não revelou os substitutos de Baraka e Felipe Gedoz, mas a tendência é que Léo Gomes fique com a vaga deixada pelo capitão. Para a outra lacuna, a tendência é que ele escolha entre três opções de formação.

O treinador rubro-negro pode escalar Ruy como titular. Nesse caso, o Vitória entraria em campo com: Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Lucas Cândido, Léo Gomes, Chiquinho e Ruy; Wesley e Jordy Caicedo.

Amadeu também pode manter Ruy no banco de reservas e voltar a escalar Anselmo Ramon no ataque. Nesse caso, a escalação teria: Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Capa; Lucas Cândido, Léo Gomes e Chiquinho; Wesley, Jordy Caicedo e Anselmo Ramon.

Outra opção, menos provável, é escalar Chiquinho na lateral esquerda, Ruy no meio-campo e Anselmo Ramon no ataque: Martín Rodríguez, Van, Everton Sena, Ramon e Chiquinho; Lucas Cândido, Léo Gomes e Ruy; Wesley, Jordy Caicedo e Anselmo Ramon.

A partida contra o Coritiba marca o fim do primeiro turno da Série B. O Vitória é o 16º colocado na tabela de classificação, com 19 pontos. Em vantagem no número de triunfos, o rubro-negro tem a mesma pontuação de Vila Nova e Oeste, que ocupam a zona de rebaixamento, em 17º e 18º, respectivamente. Vice-líder da competição, o Coxa tem 33 pontos.

Confira a seguir a lista com os 20 jogadores relacionados. Destaque para o atacante Felipe Garcia, que voltou a ser convocado após se recuperar de contusão. Ele não entra em campo desde a sexta rodada da Série B.

Goleiros: Martín Rodríguez e Ronaldo

Laterais: Capa, Chiquinho, Wellisson e Van

Zagueiros: Bruno Bispo, Everton Sena e Ramon

Volantes: Gabriel Bispo, Léo Gomes, Lucas Cândido, Rodrigo Andrade

Meia: Ruy

Atacantes: Anselmo Ramon, Eron, Felipe Garcia, Jordy Caicedo, Thiaguinho e Wesley