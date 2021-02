Com salário de R$ 5 mil, esposa de deputado preso recebeu auxílio emergencial

A esposa do deputado Daniel Silveira (PSL-RJ), Paola da Silva Daniel, recebeu parcelas do auxílio emergencial, enquanto ocupava o cargo de coordenadora de gestão de pessoas no Instituto de Pesquisas Jardim Botânico do Rio de Janeiro, órgão vinculado ao Ministério do Meio Ambiente.



O deputado está preso por conta de um vídeo em que defende o AI-5 e ameaça ministros do Supremo Tribunal Federal (STF)



A nomeação de Paola foi publicada no dia 16 de outubro de 2020, segundo publicação no Diário Oficial da União. O salário era de R$ 5,6 mil por mês para exercer a função. A informação foi divulgada pelo colunista do Jornal O Globo, Ancelmo Gois.



No período em que ocupava o cargo comissionado, dados do sistema de pagamentos da Caixa mostram que ela recebeu quatro parcelas das sete parcelas recebidas do benefício emergencial, totalizando R$ 1.800. Isso corresponde a metade do que ela recebeu no programa desde que conseguiu ser inscrita.



Pelas regras do Auxílio Emergencial, o trabalhador que conseguir um emprego deve cancelar o auxílio no sistema. Paola, que nas redes sociais diz ser advogada com pós-graduação em Ciências Criminais, disse, ao Jornal O Globo que está tentando devolver as parcelas que foram pagas após sua nomeação.



“Minha última parcela do auxílio foi em novembro. Moro em Petrópolis e precisava do dinheiro para custear minha despesa até meu local de trabalho. Após meu primeiro vencimento, procurei uma maneira de devolver essa última parcela, pesquisei e observei que era bem burocrático e que continha muitas dificuldades, dificuldades estas que ainda estou tentando solucionar. No mais, fiz tudo dentro da legalidade”, disse.



Ela diz ter recebido o auxílio até novembro. No entanto, dados da Caixa mostram dois pagamentos em dezembro, que a esposa do deputado disse desconhecer. O salário de um deputado federal é de R$ 33.7 mil, além de outros benefícios.