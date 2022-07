Com semana livre, Bahia tem retorno de Mugni para pegar o CSA

Depois de conseguir uma boa recuperação na Série B ao bater o Náutico, por 3x0, na Fonte Nova, o Bahia mira agora o duelo contra o CSA. A partida contra os alagoanos será no próximo sábado (6), às 16h30, também na Fonte Nova.

Para o confronto, o técnico Enderson Moreira ganhou um reforço importante. O meia Lucas Mugni está à disposição depois de cumprir suspensão pelo terceiro cartão amarelo. O argentino é uma das peças de confiança no esquema tático do treinador.

A semana inteira para treinos também vai ser um aliado do Esquadrão na preparação. Jogadores que ficaram fora do duelo com o Náutico vão ser avaliados pelo departamento médico e podem reaparecer na equipe. São os casos do goleiro Danilo Fernandes, dos meias Daniel e Gregory e dos atacantes Igor Torres e Marcelo Ryan.

Com 37 pontos, o Bahia está na terceira colocação do Brasileirão, dentro da zona de classificação. O CSA vem de derrota em casa por 3x1 para o Ituano, e é o 17º, na zona de rebaixamento.