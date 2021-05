Com soja forte, safra de grãos na Bahia pode superar 10 mi de toneladas em 2021

O Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística (IBGE) informou nesta quinta-feira (13) que a estimativa da produção de cereais, oleaginosas e leguminosas, na Bahia, é de 10 milhões de toneladas em 2021. Os números foram obtidos através do quarto Levantamento Sistemático da Produção Agrícola (LSPA).

Este resultado representa o mesmo patamar na comparação com a safra 2020 – que foi o melhor resultado da série histórica da pesquisa. Em relação ao levantamento do mês anterior, o resultado apresentou uma variação positiva de 0,5 ponto percentual. Destaque positivo para a lavoura da soja, cuja produção pode alcançar a máxima histórica. Por outro lado, os demais principais grãos deverão ter níveis de produção inferiores aos de 2020.

A soja, cuja fase de colheita está em andamento, teve sua estimativa revisada para 6,6 milhões de toneladas - a maior da série histórica do levantamento –, alta de 8,4% em relação a 2020. A estimativa da área plantada soma 1,7 milhão hectares, que supera em 4,9% a de 2020, e o rendimento médio esperado da lavoura é de 3,8 toneladas por hectare.

As áreas plantada e colhida ficaram ambas estimadas em 3,17 milhões de hectares, o que corresponde, nas projeções do IBGE, a uma expansão de 1,7% na comparação interanual. Dessa forma, a produtividade média estimada para a safra de grãos, no estado, foi de 3,17 toneladas por hectare, 1,6% inferior à do ano passado.

A produção de algodão (caroço e pluma), em 2021, manteve-se projetada em torno de 1,2 milhão de toneladas, que representa retração de 18,5% na comparação anual. A previsão de área plantada está em 266 mil hectares, recuo de 15,6% na mesma base de comparação.

Na atual temporada, a produção total de feijão deve somar 199,2 mil toneladas, o que implica um recuo 31,3% em relação a 2020. Apesar disso, o levantamento revela uma área plantada (435 mil hectares) 3,1% superior à verificada no ano passado. A má distribuição de chuvas no começo deste ano é possivelmente o principal determinante do resultado da lavoura, cuja produção é predominantemente em área não irrigada.

Para a lavoura da cana-de-açúcar, o IBGE estima 5,4 milhões de toneladas, alta de 5,8% em relação à safra anterior. A estimativa de cacau ficou projetada em 110 mil toneladas, queda de 6,8% na comparação com 2020. As estimativas para as lavouras de banana (878,5 mil toneladas), laranja (634,3 mil toneladas) e uva (52,3 mil toneladas) registraram, respectivamente, variações positivas de 3,4%, 0,2% e 15,3%, em relação à safra anterior

A estimativa deste ano para o café ficou em 201,0 mil toneladas, 18,3% abaixo da produção verificada no ano passado. A safra do tipo arábica ficou projetada em 80,8 mil toneladas, variação negativa anual de 33,0%, e a da canéfora, em 120,2 mil toneladas, correspondendo a uma retração de 4,2%, na mesma base de comparação.

As projeções ainda indicam uma produção de 861,5 mil toneladas de mandioca, 10,5% inferior à de 2020. A batata-inglesa teve sua produção estimada em 208,2 mil toneladas, crescimento interanual de 4,1%. O tomate teve queda nas projeções (13,7%), que ficaram estimadas em 208,2 mil toneladas.