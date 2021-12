Com surto de gripe, prefeitura vai reabrir gripário no Pau Miúdo

Com a alta demanda no gripário dos Barris e nas unidades de saúde, a prefeitura decidiu reabrir o gripário do Pau Miúdo. A unidade é a maior deste tipo de estrutura montada pela prefeitura, durante a pandemia.

"O gripário do Pau Miúdo é a maior que nós temos. Caso seja necessário, iremos adotar as medidas administrativas para atender ao sistema de saúde", disse o prefeito Bruno Reis, nesta terça-feira (14).

Bruno não descarta ter que ampliar o atendimento de saúde devido ao surto de gripe em Salvador, mas apela que as pessoas se imunizem contra a doença. "Espero que as pessoas se vacinem contra h1n1 e contra covid".

O prefeito relembrou ainda que, para desafogar o atendimento nos gripários, as pessoas podem realizar testes para covid-19 em outras unidades de saúde e devem comparecer apenas quem estiver com sintomas.

Quando foi inaugurado, em agosto de 2020, o gripário contava com uma equipe multidisciplinar com 75 profissionais de saúde e da área administrativa. Além de dez leitos de enfermaria e dois de sala vermelha (estes últimos funcionam como uma pequena Unidade de Terapia Intensiva).

H3N2

Mais 21 casos da gripe H3N2 foram confirmados em Salvador nas últimas 24 horas. A cidade vive um surto de gripe. A informação foi confirmada pelo secretário municipal da Saúde (SMS), Leo Prates. Os números se assemelham ao início da pandemia de covid-19.

As idades dos pacientes que tiveram casos confirmados da gripe variam entre 2 anos e 92 anos. Ao todo, já foram registrados 74 casos deste tipo de gripe.

Leo Prates faz um apelo para que a população se cuide e se vacine contra a doença. "Nos últimos dias estamos vendo um surto de gripe, então eu volto a apelar para o uso de máscara e pela vacinação", disse. O secretário ressalta ainda que a doença pode ser evitada e que a epidemia no Rio de Janeiro já tinha acendido um alerta do que poderia acontecer em Salvador.