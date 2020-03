Com suspeita de coronavírus, Leandrinho perde nascimento da filha

Nasceu, no último domingo (22), em São Paulo, Isabela, filha de Leandrinho com a top internacional Talita Rocca. O ala do Minas, porém, não esteve presente na hora da chegada da caçula e ainda não conheceu a bebê. Tudo por causa da pandemia do novo coronavírus.

Leandrinho apresentou sintomas da Covid-19 e, com suspeita de ter contraído a doença, foi posto em isolamento. Para não perder todo o nascimento de Isabela, recorreu ao celular para assistir ao momento - e segue mantendo apenas contato virtual com a pequena.

O ala já fez os exames para detectar se foi contaminado com o coronavírus, mas o Minas ainda aguarda o resultado. A Liga Nacional de Basquete ainda não foi notificada da suspeita. A NBB, aliás, teve Maique, pivô do Paulistano, como o primeiro atleta no Brasil confirmado com a doença.

Isabela é a primeira filha de Leandrinho com Talita Rocca. Campeão da NBA pelo Golden State Warriors, ele também é pai de Alícia e Lara, frutos do casamento do jogador com Samara Felippo.