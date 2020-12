Com tijolos e pedras, homens depredam viatura da PM em Vila Canária

Enquanto a polícia fazia uma entrada numa localidade do bairro de Vila Canária na noite deste sábado (26), um grupo de homens aproveitou-se para depredar a viatura da PM que estava estacionada. Com tijolos e pedras, os criminosos quebraram vidros e amassaram a chaparia do veículo. De acordo com informações da 47ª Companhia Independente (CIPM/Pau da Lima), o fato aconteceu por volta das 19h40. A situação teria ocorrido na localidade conhecida como Barbosinha, na periferia de Salvador.

Em vídeos que circulam pelas redes sociais, é possível ver ao menos três indivíduos. Um deles filma, enquanto outros dois, com camisas cobrindo o rosto, apedrejam a viatura. O homem que está filmando diz: “Entrou aqui na Barbosa para roubar, ó o que nós faz aí, ó. Quebra, quebra! Bota esse vidro da frente para descer”, ordena ele. O veículo tinha código R-0095. A PM não informou se o carro foi recuperado.

Após o ataque, outras guarnições da unidade que cobre a área realizaram rondas e novas incursões para localizar e prender os acusados, mas eles não foram encontrados.