Com time de transição, Bahia pega Juazeirense em estreia no Baianão

Pelo segundo ano seguido, os tricolores vão ver um Bahia diferente na disputa do Campeonato Baiano. Neste domingo, o time de transição do tricolor estreia na principal competição do estado. O primeiro duelo é contra a Juazeirense, às 16h, na Fonte Nova.

Sob o comando de Cláudio Prates, auxiliar fixo do clube, o Esquadrão montou um grupo com média de 23 anos. Assim como na temporada passada, a equipe é formada por remanescentes da antiga equipe de aspirantes, como os volantes Caio Mello, o lateral esquerdo Mayk e o atacante Gustavo; atletas promovidos da base, como o lateral direito Douglas Borel; e reforços buscados no mercado.

Apesar da pouca experiência, a equipe tem uma missão importante pela frente: manter a hegemonia do Bahia no estado. É o atual tricampeão baiano e busca o tetra que não acontece desde 1984.

“É um time praticamente todo novo. A gente tentou prospectar atletas que via com potencial e também dar oportunidades aos meninos do sub-20, que fizeram uma bela campanha na Copa do Brasil. É uma mescla de jogadores, totalmente diferente do ano passado”, comentou Cláudio Prates.

O treinador disse também que o Baianão deste ano tem uma característica diferente, já que o tempo de preparação dos clubes foi praticamente igual.

“Normalmente, as equipes do interior se preparavam quase um mês e meio a mais, pelo calendário. Este ano não. Começam todas juntas. Tivemos pouco tempo, mas o suficiente para ter uma equipe competitiva. Esse vai ser o diferencial. As dificuldades no início, principalmente de entrosamento, mas os times com o mesmo nível físico e técnico”, completou o técnico tricolor.