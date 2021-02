Com toque de recolher, últimos ônibus deixam estações às 21h30

Com a ampliação do horário do toque de recolher, que será das 20h às 5h já a partir desta segunda-feira (22), a operação de transporte de Salvador também passou por mudanças. O metrô tem a última saída programada para 20h30 e os últimos ônibus deixarão as estações de transbordo às 21h30. Os ônibus passarão pela última vez nos principais corredores de tráfego às 20h30.

O serviço será retomado a partir das 4h30 do dia seguinte, para atender os usuários que necessitam do transporte antes das 5h, evitando, assim, aglomerações nos primeiros horários.

Para atender à demanda, serão disponibilizados 21 veículos de frota reguladora, que ficarão distribuídos entre as estações da Lapa, Pirajá, Mussurunga e Acesso Norte. Além destes, serão mantidos os oito veículos reguladores para a operação assistida na região do Subúrbio.

As mudanças têm início já nesta segunda-feira (22). Os agentes de trânsito e transporte estarão nos principais pontos monitorando a situação e realizando os ajustes necessários para atender melhor à população, informou a prefeitura.