Com treino tático, Bahia fecha preparação para pegar o City Torque

O Bahia está pronto para enfrentar o Montevideo City Torque. Nesta terça-feira (25), o elenco tricolor finalizou a preparação para a partida, válida pela 6ª e última rodada da fase de grupos da Copa Sul-Americana. O jogo será nesta quarta-feira (26), às 19h15, em Pituaçu.

Antes do treino em campo, o técnico Dado Cavalcanti exibiu um vídeo com informações sobre o rival uruguaio. Já no gramado, o treinador comandou um treino tático, no qual escalou a provável equipe titular. A principal mudança deve ser a entrada do goleiro Mateus Claus no lugar de Douglas.

Na parte final, os jogadores que atuam com mais frequência foram liberados para um tratamento nos barris de gelo e banheiras de hidromassagem, enquanto os demais fizeram uma atividade técnica de posse de bola e finalização.

A escalação deve ter: Matheus Claus; Nino, Conti, Luiz Otávio e Matheus Bahia; Patrick, Daniel e Thaciano; Rossi, Rodriguinho e Gilberto.

Para avançar na Sul-Americana, o Bahia precisa vencer o Montevideo City Torque e torcer por uma derrota do Independiente para o lanterna Guabirá.