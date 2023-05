Com treino tático, Bahia fecha preparação para pegar o Goiás; veja escalação

O Bahia está pronto para o próximo compromisso no Brasileirão. O elenco tricolor encerrou, nesta sexta-feira (19), a preparação para enfrentar o Goiás, pela 7ª rodada da Série A. O jogo está marcado para o sábado (20), às 16h, na Arena Fonte Nova.

Os jogadores do Esquadrão começaram as atividades assistindo a um vídeo sobre o adversário e, em seguida, fizeram trabalho na academia. Já no gramado da Cidade Tricolor, a comissão técnica realizou uma atividade tática, em campo reduzido, e, depois, treino técnico com bola. No fim, os atletas aprimoraram lances de bola parada.

O técnico Renato Paiva ainda orientou exercícios de ataque e defesa com a equipe considerada titular.

O meia Yago Felipe, que deixou o último jogo com dores na panturrilha, ficou em tratamento na fisioterapia, assim como o lateral-esquerdo Matheus Bahia. Os dois são dúvidas para o duelo contra o Goiás. Certo é que o tricolor não terá Rezende e Kanu, que estão suspensos. Por outro lado, Thaciano está à disposição no Brasileirão e volta ao time.

O time provável do Esquadrão tem: Marcos Felipe; Gabriel Xavier, David Duarte e Victor Hugo; Jacaré, Acevedo, Thaciano e Ryan; Cauly, Biel e Everaldo.

O Bahia é o 14º colocado do Brasileirão, com seis pontos conquistados em seis jogos disputados. O Goiás também tem a mesma quantidade de pontos somados, mas aparece uma posição atrás, em 15º, por ter saldo de gols menor.