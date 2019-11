Com três gols de Bruno Henrique, Fla goleia Corinthians por 4x1

O Flamengo não quis saber do Corinthians na tarde de ontem, no Maracanã. O líder do Brasileirão contou com um hat-trick de Bruno Henrique e um lindo gol de Vitinho para arrasar o rival paulista por 4x1 - Mateus Vital fez o gol de honra do Timão.

Com o resultado, o rubro-negro chegou a 17 jogos de invencibilidade no Campeonato Brasileiro, igualando a marca de 1980, da era do ídolo Zico. De quebra, voltou a ter os oito pontos de diferença sobre o vice-colocado, o Palmeiras - o Fla tem 71 pontos, contra os 63 do Verdão. Ainda garantiu, matematicamente, a vaga na Copa Libertadores de 2020 - da qual é finalista na edição de 2019 e pode ser campeão no dia 23 de novembro, contra o River Plate.

Se o clube carioca mantém uma ótima fase, o Corinthians se afunda ainda mais na crise. A equipe chegou ao oitavo jogo sem ganhar e segue com os 45 pontos.

Logo após o fim do duelo, ainda viu o técnico Fábio Carille deixar a equipe. A tendência é que o auxiliar Fabinho Félix comande o time contra o Fortaleza, na Arena Corinthians, na quarta-feira (6).

"Nós tiramos. Foi uma conversa, toda conversa de demissão é triste, ainda mais de um treinador que tem história grande no Corinthians. Tivemos de tomar essa decisão", afirmou o presidente do clube paulista, Andrés Sanchez. "Infelizmente chegamos neste ponto por vários motivos. Temos que reagir na quarta-feira. Nos momentos difíceis a nossa torcida nos apoia muito", seguiu.

Ataque x contra-ataque

Desde o início, o jogo era taticamente claro: o Flamengo investindo em intensidade e posse de bola e o Corinthians de olho nos contra-ataques. Quase deu certo para o Timão aos 13 minutos, quando Ramiro cruzou e Gustavo subiu sozinho e cabeceou - mas Diego Alves fez uma grande defesa. Na sequência, o camisa 28 até completou, mas errou o alvo.

Aos 45 minutos, Bruno Henrique começou a matar o jogo. Abriu o placar em uma cobrança de pênalti, marcada após o arbitro ver falta de Cássio em Arrascaeta. No minuto seguinte, o atacante aumentou o placar após linda jogada de Gerson. O camisa 8 avançou e tocou na frente para BH27 anotar os 2x0.

Na volta do intervalo, aos 20 segundos do segundo tempo, Bruno Henrique completou o hat-trick. Aproveitou uma sobra de bola de Arrascaeta, invadiu e tocou na saída de Cássio.

Mateus Vital conseguiu diminuir aos 6 minutos, quando recebeu de Pedrinho e cabeceou no fundo da rede de Diego Alves. Mas o dia era mesmo de goleada do Flamengo e, aos 21, Vitinho ganhou de Arão na intermediária e soltou uma bomba sem chances para Cássio.