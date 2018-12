Com turismo em alta, Pestana do Rio Vermelho se prepara para reabrir em 2019

“No fundo do poço”. Durante muitos anos, esta foi a forma com que operadores do Turismo descreveram a situação do setor na capital baiana, e em todo o estado. Um combo de pouca ocupação hoteleira, diária média baixa e problemas de infraestrutura foi o motivo da crise que fechou mais de 30 hotéis em Salvador em cinco anos.

(Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO) (Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)

(Foto: Mauro Akin Nassor/Arquivo CORREIO) (Foto: Marina Silva/Arquivo CORREIO)

Apesar disso, o turismo da capital baiana parece ter iniciado um novo ciclo positivo. Além da inauguração do Hotel Fasano, na Praça da Sé, que será inaugurado nesta sexta-feira (7) e abre ao público no próximo dia 15, uma notícia anima ainda mais o setor: o tradicional Hotel Pestana, no bairro do Rio Vermelho, que está fechado há quase três anos, deve retomar suas operações ainda no próximo ano.

“Estamos fazendo um estudo de viabilidade [para analisar a reabertura]. Se as boas condições para o Turismo continuarem, a tendência é de que a gente tenha surpresas positivas no segundo semestre ou no segundo trimestre de 2019”, afirmou o diretor-presidente do Pestana no Brasil, Paulo Dias.

A novidade foi anunciada na noite dessa quinta (6) pelo prefeito ACM Neto, durante a apresentação do novo Hotel Fasano. De acordo com ele, até o mês de março, a organização e a prefeitura irão anunciar o investimento e o prazo para funcionamento do equipamento em Salvador.

“Tudo isso sinaliza para um momento grandioso para Salvador. Nós estamos enfrentando o início de um novo ciclo. Chegamos ao fundo do poço e iniciamos um novo ciclo, mais positivo e com perspectivas muito boas”, afirmou Neto.

De acordo com Dias, o projeto de reabertura do Pestana do Rio Vermelho foi influenciado pela construção de um Centro de Convenções municipal, na área do antigo Aeroclube, na Boca do Rio, e pelo atual momento do turismo soteropolitano. O equipamento tem previsão para ser inaugurado no fim de 2019.

“Fechamos em um momento difícil para o turismo em Salvador, que estava sem centro de convenções. A cidade tem um segmento forte de turismo de lazer, e a recuperação desse setor já é nítida, só que o mercado não se equilibra apenas com lazer. Um setor que sempre foi importante foi o centro de convenções (de turismo de negócios). Com a viabilidade da abertura do centro de convenções do município, nós estamos fazendo um estudo de possibilidade de reabertura do hotel”, contou.

Ele ainda ressaltou o trabalho realizado pela Associação Brasileira da Indústria de Hotéis (ABIH-BA) e pela secretaria municipal de Cultura e Turismo (Secult).

Ainda não há informações sobre data de abertura ou como o novo hotel funcionará - com parte ou todos os 230 leitos funcionando, por exemplo. O formato dependerá do mercado, de acordo com Dias, que ressaltou que a capital ainda precisa recuperar a diária média dos hotéis.

“O Pestana está conservado, as coisas estão funcionando. Sempre cumprimos com as obrigações. O que vai nos mostrar a configuração é o mercado. Hoje o mercado já se mostra um pouco mais aquecido. Voltar a diária média aos patamares antigos é muito importante para a rentabilidade dos investidores”, afirmou.

O titular da Secult, secretário Claudio Tinoco, destacou que as conversas com o grupo vem ocorrendo “há bastante tempo”.

“Eles sinalizaram que estariam próximos de sinalizar reabertura do Pestana Rio Vermelho, que restariam tratativas e providências, mas que, entre outras coisas, a decisão e avanços das obras do Centro de Convenções (municipal) influenciaram a decisão em ultimar a reabertura do hotel”, declarou Tinoco.

“Estamos em um recorde de fluxo turístico da cidade, com a recuperação da taxa média de toda a rede de hotelaria e com um ano de 2019 promissor, com sinais que teremos ainda mais melhorias no fluxo e indicadores do turismo”, comemorou Tinoco.

**

Trade turístico baiano comemora notícia

Podendo “respirar” após um longo período de aperto, o trade turístico comemorou a notícia, ressaltando a importância do retorno do Pestana para o turismo de negócios da capital. “Estamos trabalhando com esse retorno há alguns meses. Além dos apartamentos, o centro de convenções do hotel, que tem capacidade para 200 pessoas, também será reaberto. Isso é muito importante para a atração do turismo de negócios para a capital”, afirmou o presidente da Salvador Destination, Roberto Duran, que ainda destacou que o estudo de viabilidade é algo esperado pelo setor.

“Eles são um grande grupo hoteleiro, que não costuma agir por impulso ou emoção, e sim em avaliação dos fatos e perspectivas . Com certeza só irão anunciar publicamente isso após todas as avaliações e deliberações cabíveis”, destacou. Duran afirmou que há a possibilidade da reabertura de apenas 200 apartamentos, dos 430 totais.

O presidente da Federação Baiana de Hospedagem e Alimentação (FeBHA), Silvio Pessoa, também destacou a importância do retorno do centro de convenções do local. “O Pestana fez estudos para voltar o centro de convenções deles. Os dois hotéis (Pestana e o recém fechado Othon Palace) e seus centros (de convenções) fazem falta, pois perdemos 50 dos grandes salões de Hotéis”, disse. Além do impacto direto, Sílvio destaca para a influência da abertura nos bairros ao redor e nas categorias ligadas ao turismo.