Com um a menos durante todo o jogo, Vitória perde para o Jacuipense: 1x0

No reencontro com um ídolo, o Vitória conheceu a primeira derrota da temporada. Comandado pelo ex-técnico rubro-negro Rodrigo Chagas, o Jacuipense derrotou o Leão na tarde deste sábado (29), por 1x0. O único gol do jogo válido pela 3ª rodada do Campeonato Baiano foi marcado na etapa final, por Welder, em jogada construída após falha da defesa vermelha e preta.

Com um jogador a menos desde os três minutos do primeiro tempo, quando o zagueiro Mateus Moraes foi expulso de campo, o Vitória não conseguiu aproveitar o fato de jogar como visitante no Barradão. O estádio Valfredão, onde o adversário de Riachão do Jacuípe manda seus jogos, está em reforma. O rubro-negro até se impôs defensivamente no primeiro tempo, mas foi pouco propositivo durante todo o jogo e viu o adversário dominar as ações.

Com o resultado, o Vitória caiu para a 5ª posição na tabela do Campeonato Baiano. O Leão tem quatro pontos. Além da derrota deste sábado, empatou um jogo e venceu outro. Já o Jacuipense é o líder isolado do estadual. Após três triunfos, o time do interior soma nove pontos.

O jogo

Um lance mudou a história do confronto entre Jacuipense e Vitória aos três minutos de bola rolando, quando Mateus Moraes foi expulso de campo. Ele errou o passe e viu Danilo Rios aproveitar a brecha para partir em direção ao gol. O zagueiro rubro-negro segurou o meia para pará-lo e fez a falta. Como era o último homem e impediu chance clara do adversário estufar a rede, levou o cartão vermelho.

Com a expulsão, o técnico Dado Cavalcanti abriu mão do meia-atacante Gabriel Santiago e promoveu a estreia do zagueiro Ewerton Páscoa para recompor a defesa. O Vitória sentiu a desvantagem numérica, apresentou muita dificuldade para criar e não levou perigo contra a meta adversária sequer uma vez durante o primeiro tempo. No entanto, se postou bem defensivamente.

As investidas ficaram por conta do Jacuipense. A cobrança de falta de Danilo Rios pegou Lucas Arcanjo de surpresa, mas o goleiro conseguiu fazer a defesa. O prata da casa do Vitória também levou a melhor após o chute de Jeam.

Em lance polêmico, o Leão do Sisal chegou a estufar a rede do Barradão aos 32 minutos. Welder recebeu passe entre os zagueiros, avançou e bateu na saída de Lucas Arcanjo, mas a arbitragem marcou impedimento. Railan, de primeira, ainda mandou perto da meta antes do intervalo.

O segundo tempo começou com o mesmo tom, com o Jacuipense investindo contra a meta do Vitória. Após cruzamento de Railan, Ruan Levine errou a tentativa de letra. No lance seguinte, Danilo Rios mandou por cima do gol. A equipe do interior conseguiu balançar a rede aos 15 minutos depois de uma falha de João Pedro. Ruan Levine recuperou e tocou para Flávio, que mandou na cabeça de Welder. O camisa 11 testou com firmeza e abriu o placar no Barradão: 1x0.

O Vitória esboçou reação aos 20 minutos, quando Eduardo chutou e viu Mota defender. Na sequência, Jadson recebeu cruzamento de Salomão, mas mandou por cima do gol. O Jacuipense não demorou para voltar a atacar. Eudair primeiro mandou por cima do travessão e depois exigiu defesa de Lucas Arcanjo após chute forte. Depois, Welder buscou o ângulo, mas a bola acabou saindo pela linha de fundo.

Próximo jogo

O Vitória volta a campo na quarta-feira (2), às 19h15, quando encara o rival Bahia. O clássico é válido pela 4ª rodada do Campeonato Baiano e será disputado no Barradão. Já o Jacuipense visita a Unirb, domingo (6), às 16h, no estádio Carneirão.

FICHA TÉCNICA

Jacuipense 1x0 Vitória - 3ª rodada do Campeonato Baiano

Jacuipense: Mota, Railan, Wesley, Matheus Cabral e Evandro (Radar); Willian Kaefer (Fábio Bahia), Flávio e Danilo Rios (Eudair); Ruan Levine (Henrique), Welder e Jeam. Técnico: Rodrigo Chagas

Vitória: Lucas Arcanjo, Iury, Alisson Cassiano, Mateus Moraes e Salomão (Vicente); João Pedro (Alan Santos), Eduardo e Jadson; Gabriel Santiago (Ewerton Páscoa), Luidy (Jefferson Renan) e Guilherme Queiroz (David). Técnico: Dado Cavalcanti.

Estádio: Barradão

Gol: Welder, aos 15 minutos do 2º tempo

Cartão amarelo: Eduardo, Evandro, Welder, Willian Kaefer, Jeam

Cartão vermelho: Mateus Moraes

Arbitragem: Emerson Ricardo de Almeida Andrade, auxiliado por Alessandro Álvaro Rocha de Matos e Edvan de Oliveira Pereira.